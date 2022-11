Kolding-virksomhed har gods i boksen

Onsdag 23. november 2022 kl: 11:31

Chassis-opbygning:

Chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Boks-opbygning:

30 mm GRP/Plywood-tag

Sider i ca. 20 mm GRP/Plywood med 350 mm skurreliste i bunden

Binderækker i 600 + 900 og 1.400 mm højde

ZHD-lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade

TÜV-godkendt pladebund, der kan klare en belastning på 9.000 kg

Rumindhold på 90 kubikmeter med plads til 34 paller

Af: Redaktionen Om de to nye to-akslede Kel-Berg city-bokstrailere:City-bokstrailerne fra Kel-Berg-trailerne er leveret med to ti-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser, hvor den forreste er med lift og den bagerste er med Tridec-tvangsstyring ved hjælp af et stang-system. Trailerne har en tilladt totalvægt på 38.000 kg.De nye trailere er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.F.P. Transport Aps blev grundlagt i 1996 af Frank Pedersen med tre biler. I dag råder virksomheden over over 40 biler i alle størrelser og beskæftiger dagligt ca. 70 medarbejdere. Transportopgaverne udføres med kassevogne til distribution med og uden lift, forvogne til distribution og trækkere til pallegods/stykgods. F.P. Transport Aps har dagligt et tæt samarbejde med flere større transportvirksomheder med faste ture i hele Danmark. Derudover har F.P. Transport Aps også kørsler til Sverige, Holland og Tyskland.