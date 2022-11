Chaufførmanglen stiger de kommende år

VEJTRANSPORTORGANISATION:

Onsdag 23. november 2022 kl: 10:35

Prioritet for den nye regering



EU-indsats påkrævet



Af: Redaktionen Ifølge prognosen vil 63 procent af chaufførstillingerne i Frankrig være ubesatte i 2026. I Spanien vil det være 58 procent, i Rumænien 57 procent, i Tyskland 47 procent, mens det i Danmark vil være 13 procent. De tilsvarende tal er i dag 8 procent i Frankrig og Spanien, 19 procent i Rumænien, 9 procent i Tyskland og 8 procent i Danmark.Prognosen er baseret på en vurdering af forholdene i seks lande, der repræsenterer to tredjedele af Europas samlede vejgodssektor. Danmark er blandt de seks lande, og her er prognosen, at antallet af ubesatte lastbilchauffør-stillinger stiger til 3.850 i 2026. Det er som angivet ovenfor en stigning fra 8 procent i 2021 til 13 procent i 2026.Vejgodstransporten står for ca. 75 procent af godsfragten i Europa, og uden handling for at gøre chaufførfaget mere tilgængeligt og attraktivt, kan chaufførmanglen få store konsekvenser i hele Europa.Hos Danske Speditører kommer administrerende direktør Martin Aabak med en opfordring til den kommende regering:"Det bør være en højt prioriteret opgave for den kommende regering at medvirke til at løse manglen på arbejdskraft. Den opgave kan transportbranchen ikke løse alene, ligesom regeringen ikke ved egen kraft kan løse opgaven med at skaffe flere chauffører".Ifølge Martin Aabak er der brug for, at branchen og den nye regering mødes og udformer de tiltag, som er nødvendige.- Uden chauffører til lastbilerne går Europa's økonomi gå i stå. Eller sagt med andre ord: Står lastbilerne stille, står økonomien stille. Dermed er der eksempelvis ikke økonomi til infrastrukturinvesteringer - hverken til transportinfrastruktur eller energi og grøn omstilling. Det betyder at de klimaplaner og grønne målsætninger, som personligt betyder meget for mange os, kan pakkes bort på ubestemt tid, siger Martin Aabak.Martin Aabak peger på, at der er brug for arbejdskraft fra andre lande her og nu. Men der er også brug for tiltag, der virker på længere sigt. Han peger på, at rekrutteringen af flere unge medarbejdere og rekrutteringen af flere kvinder er lavt hængende frugter, som har betydning, men også har en stærk signalværdi.- På det seneste repræsentantskabsmøde i Danske Speditører havde vi lejlighed til at drøfte, hvordan vi imødekommer unges krav til en moderne arbejdsplads. Hvad angår speditørelever har vi et rekordhøjt antal elevkontrakter i år, og de erfaringer skal vi også bruge til at rekruttere flere chauffører, påpeger Martin Aabak og fortsætter:- Vi ser ind i faldende ungdomsårgange de kommende tyve år, og det skal vi tage bestik af sammen med analyser af det, man kalder generation y og generation z.Martin Aabak peger også på, at kvinder udgør en lille procentdel af lastbilchaufførerne på trods af betydelige arbejdsløshed blandt kvinder i nogle lande. Spanien har eksempelvis en af Europas højeste andele af kvindelige arbejdsløse (14 procent), men alligevel en af de laveste andele af kvindelige lastbilchauffører (2 procent).- Sikkerhed, især for kvindelige chauffører, er afgørende for at gøre erhvervet mere attraktivt. Det anerkender næsten alle. Og hvor 95 procent af lastbilchaufførerne og 94 procent af transportvirksomhederne har det som deres højeste prioritet, så er det beskæmmende at kun 3 procent af de eksisterende lastbilparkeringspladser i EU er certificeret som sikre. Derfor er der brug for politisk handling, siger Martin Aabak.