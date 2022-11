Tyske myndigheder tester nyt varslingssystem

Tirsdag 22. november 2022 kl: 10:22

Af: Redaktionen Politiet i Syd- og Sønderjylland gør i den anledning opmærksom på, at hvisbefinder man sig i Sønderjylland, mens der testes, og er ens telefon koblet på en af de tyske telemaster, vil man kunne høre den skarpe advarselslyd og få testbeskeden, som de tyske myndigheder udsender.Politiet i Syd- og Sønderjylland forklarer videre, at man i Tyskland er i gang med at udvikle - og nu teste - et nyt mobilbaseret varslingssystem, der kan sende advarsler til alle borgeres mobiltelefoner i et område gennem telemasterne. Er en dansk mobiltelefon koblet på en tysk telemast, når varslingen udsendes, så vil den også modtage varslingen. Varslingen vil blive transmitteret til telefonen, uden man har downloadet en app eller tilmeldt sig en tjeneste. Teknikken bag det nye nationale, tyske varslingssystem kaldes cell broadcast, og den svarer til, at telefonen modtager en radiotransmission.De danske myndighederne er også i gang med at udvikle et tilsvarende system med den samme teknologi. Senere på året vil dette system også skulle testes. Det vil blive meldt ud fra Beredskabsstyrelsen eller Rigspolitiet.Politiet i Syd- og Sønderjylland gør opmærksom på, at hvis man tirsdag klokken 16 modtager en af de tyske testvarslinger, så man tage den med ro og slette beskeden.