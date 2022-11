Danmarks overskud var det største i EU i 2021

Mandag 21. november 2022 kl: 11:41

Af: Redaktionen Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1Danmarks overskud på de offentlige finanser, der svarer til 3,6 procent af BNP (Bruttonationalproduktet), var i 2021 endnu en gang det største blandt EU-landene målt i forhold til BNP. Dermed har Danmark haft det største overskud på de offentlige finanser hvert år siden 2019. Kun Danmark og Luxembourg havde overskud på den offentlige saldo i 2021, mens resten af EU-landene havde underskud.De 27 EU-lande havde samlet set et underskud på 4,6 procent af BNP, mens de 19 eurolande havde et underskud på 5,1 procent.Bruttonationalproduktet (BNP) for 2021 var på 2.504.178.000.000 kroner.BNP er værdien af landets årlige produktion - det vil sige alt det, der skabes på de danske arbejdspladser.I nedenstående video forklarer Danmarks Statistik, hvad bruttonalproduktet er: