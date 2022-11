Vognmand fra Brylle fik ny bil på sin fødselsdag

Torsdag 17. november 2022 kl: 21:06

Af: Redaktionen Det er ikke første gang, vognmand fra Brylle får leveret en ny lastbil på sin fødselsdag. Denne gang var det en fire-akslet Scania P500 med tripple-bogie opbygget med et TF324 HMF-wirehejs og en PK33002 Palfinger-kran på aftagelige krankonsoller - plus en mængde store og små finesser, somd et kan ses på billeder, som Fyns Karosseribyg A/S har taget.









































