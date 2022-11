Tre-akslet bagtip-kærre har automatisk rullepresenning

Torsdag 17. november 2022 kl: 09:58

Om den nye Kel-Berg bagtip-kærre:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Kasse-opbygning:

Sider i 40 mm alu-profiler med kraftige top- og bundvanger og beklædt med 10 mm kunststof i fuld højde

Tophængt bagklap i 40 mm alu-profiler i kraftig alu-ramme med automatisk luftstyret pendelbagsmæk

Tophængslerne er flyttet 200 mm frem for at give større åbning ved aflæsning

Bund i 7 mm gennemgående alu-plade af særlig slidstærk legering og beklædt med 15 mm kunststof

Grå automatisk rullepresenning.

Bak-alarm

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye bagtip-kærre, der er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, har en tilladt totalvægt på 24.000 kg.SHT Transport A/S' nye bagtip-kærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.SHT Transport A/S, der ledes af Dennis Feldborg Mortensen, løser opgaver på det meste af Sjælland - eksempelvis vejtransport indenfor levering og kørsel af sten- og grusmaterialer. Virksomheden råder over 17 egne biler og har et fast samarbejde med omkring 30 vognmænd.