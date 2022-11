Rederi med hurtigfærger investerer i banebrydende teknologi

Mandag 14. november 2022 kl: 21:00

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen I princippet er et flywheel en ældgammel teknologi, som i en moderne udgave kan erstatte batterier og sende en hurtigfærge over vandet på grøn energi.Lige nu er det teori. Og i teorien kan flywheels fra WattsUp Power A/S drive en hurtigfærge fyldt med biler og passagerer på CO2-neutral energi. Det potentiale har fået Molslinjen til at investere i Hvidovre-virksomheden, men parterne har valgt ikke at oplyse investeringens størrelse.- Vi er i fuld gang med en grøn omstilling af en stor del af vores færgeruter, som skal drives på el. Derfor bygger vi nye el-færger til Als og Samsø. Men vi skal også have omstillet vores hurtigfærger, og her kan flywheels være en gamechanger, siger Carsten Jensen, der er administrerende direktør for Molslinjen.Et flywheel er i princippet et svinghjul bygget ind i en cylinder, hvor det hænger frit svævende i et magnetfelt. Strøm kan sætte svinghjulet i så høje omdrejninger, at det meste af den tilførte energi kan tappes. Er der flywheels nok, kan de drive en færge. Og hvis strømmen, der sætter et eller flere flywheel i gang, er produceret bæredygtigt, er der tale om en bæredygtig - grøn - mekanisk løsning, der kan erstatte batteri uden brug af ædelmetaller, som skal bruges i kendte batterier.- Teknologien skal modnes, med andre ord; vi ved endnu ikke om det vil virke i praksis, men vores partnere og tekniske sagkyndige folk tror på teknologien, som nu udvikles til test ombord på vores hurtigfærger. Nu giver vi WattsUp Power mulighed for at tage det næste skridt og få ideerne omsat til praktiske tests på søen, så vi kan afklare, om vi står med en teknologi, som totalt vil kunne ændre vores forretning - og mange andres forretning også, siger Carsten Jensen.Første skridt mod en godkendelse bliver en snarlig test i USA, som skal vise, om de teoretiske beregninger holder i praksis. Derefter skal teknologien installeres på Express 4, hvor flywheels skal producere strøm til enkelte af skibets systemer.- Vores teknologi har potentialet til at gøre en forskel i verden. Vi glæder os meget til at se vores ideer udfolde sig i praksis nu, siger administrerende direktør og grundlægger af WattsUp Power, Martin Speiermann.