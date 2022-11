Toldere fandt ca. 170.000 ulovlige piller i varevogn

Mandag 14. november 2022 kl: 10:44

Af: Redaktionen I starten af juni fandt toldere knap 170.000 stk. ulovlige tramadol-piller i en varevogn taget ud til kontrol ved Frøslev Grænseovergang.- Føreren af varevognen fortalte, at de var på vej til Sverige med el-radiatorer, og da føreren åbnede varerummet, kunne tolderne se, at el-radiatorerne nærmest var kastet ind i bilen. Efter en nærmere scanning af varevognen, fandt tolderne indtil flere papkasser med tramadol-piller, der lå gemt inde bag el-radiatorerne, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund, der forklarer, at politiet blev tilkaldt umiddelbart efter.Varevognen blev efterfølgende tømt i Toldstyrelsens undersøgelseshal, hvor politiet beslaglagde i alt 13 papkasser med knap 170.000 piller med det virksomme stof tramadol, der er et smertelindrende stof i gruppen af opioider.Det er ikke første gang, at toldere har forhindret forsøg på smugling af tramadol-piller. I december 2021 fandt toldere i Rødbyhavn 40.000 tramadol-piller i kufferter medbragt ombord på to busser.



De seneste opgørelser fra Toldstyrelsen viser, at der i 2021 blev tilbageholdt i alt 127 kilo ulovligt råstof til produktion af lægemidler samt 351.249 stk. piller og ampuller.





Sagen med de knap 170.000 piller efterforskes af Syd- og Sønderjyllands Politi.









