Scania vandt i oktober

Torsdag 10. november 2022 kl: 13:43

Af: Redaktionen

Scania stod for 144 nyregistrerede lastbiler over 16 tons, mens Volvo Trucks stod for 127. Af de øvrige knap 40 procent tog MAN de 17, Mercedes 15, Renault Trucks 2,7, mens DAF og Iveco tog hver 2I forhold til oktober sidste år









I nedenstående tabel kan man se markedsandle og faktiske registreringstal for oktober i år sammenholdt med oktober sidste år.









Nyregistrerede lastbiler over 16 ton Mærke Oktober 2022 Oktober 2021 Antal Andel Antal Andel Scania 144 32,43 % 68 20,99 % Volvo 127 28,60 % 117 36,11 % MAN 76 17,12 % 64 19,75 % Mercedes-Benz 67 15,09 % 57 17,59 % Renault 12 2,70 % 3 0,93 % DAF 9 2,03 % 5 1,54 % Iveco 9 2,03 % 10 3,09 % I alt 444

324







(Kilde og tabel: Bilstatistik, De Danske Bilimportører)

