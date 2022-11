Oslo åbner bommene for biogasbiler

Torsdag 3. november 2022 kl: 10:54

Krav fra Oslo kommune om klimavenligt køretøj

Af: Redaktionen (Foto: Kirkens Bymisjon Miljø AS)Baggrunden for, at bystyret i Oslo besluttede at fritage tunge køretøjer med biogas i tankene for at betale bompenge, var et ønske om at udvikle konkurrencen på biogasmarkedet til gavn for en mere grøn transport. Bompengefritagelsen kom efter beslutninger i Stortinget, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Oslo kommune og Viken fylkeskommune.For Kirkens Bymisjon Miljø betyder fritagelsen ganske meget.- Vi vil få store økonomiske besparelser i løbet af et år. Med vores Iveco Daily 7 tons varebil vil vi spare ca. 110.000 norske kroner om året, siger daglig leder i Kirkens Bymisjon Miljø AS, Hege Stenmarck. -- En velgørenhedsorganisation som ejer ønsker at give så meget som muligt tilbage. Derfor har det meget at sige, siger Hege Stenmarck.Kirkens Bymisjon Miljø AS udfører flere opgaver på vegne af Oslo Kommune og underskrev tidligere i år en aftale med Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Her var det helt afgørende, at Kirkens Bymisjon Miljø AS havde investeret i en biogasbil.