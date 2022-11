Intermodal terminal i Göteborg får ny operatør

Onsdag 2. november 2022 kl: 10:45

Af: Redaktionen Terminalbolaget Gothenburg Roro Terminal har indgået en tre-årig aftale om driften af Arken kombiterminal, der dækker et område på 65.000 kvadratmeter, der ligger i direkte forbindelse med havnens container- og ro/ro-terminaler.På Arken-terminalen omlastes containere og trailere mellem skibe, tog og lastbiler for videre transport ind i Sverige - eller den anden vej ud i verden.Terminalen har syv jernbanespor og en total sporlængde på 3.360 meter og er først og fremmest målrettet jernbanetransport.Den nye operatør - Gothenburg Roro Terminal - har siden 2012 drevet den største ro/ro-terminal i Göteborgs Hamn, hvor der årligt håndteres omkring 600.000 enheder, som blandt andet sendes på de 16 ugentlige afgange med skib til Storbritannien og andre store omdrejningspunkter for gods i Europa.- Der er mange nye muligheder i det her - ikke mindst når Arkens kobling til intraeuropæisk ro/ro-skibsfart bliver tydeligere. Eksempelvis vil vi kunne koble terminalens omfattende jernbanetrafik fra Norrland til den kommende grønne skibskorridor via Gent for videre jernbanetransport til Tyrkiet, siger Maria Franksen, der er administrerende direktør i Göteborg Roro Terminal.Terminalen er af typen "open access" og med en samlet kapacitet på 90.000 enheder om året er der fortsat mulighed for at håndtere mere gods.- Der er en stigende interesse for at køre tog til Arken Kombiterminal, og den nye aftale med Gøteborg Roro Terminal vil muliggøre fortsat succes for den intermodale trafik i Göteborgs Hamn. Arken Kombiterminals placering og nærhed til roro-terminalen er en stor fordel, der nu kan bruges endnu mere effektivt af havnens kunder og samarbejdspartnere, siger Jill Söderwall, der er forretningsområdechef i Göteborgs Hamn AB.