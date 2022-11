- Forskellen mellem før og efter corona blev på 245 passagerer

Tirsdag 1. november 2022 kl: 21:01

Af: Redaktionen Både indenrigs- og chartertrafikken overgik rejseaktiviteten i oktober 2019 med henholdsvis 4,7 og 21,7 procent.



De samlede tal for udenrigstrafikken lå i oktober 2022 på samme niveau som de foregående måneder - omkring 17 procent fra 2019-niveauet. Det skyldes et lavere udbud, hvor kapacitetsbegrænsningerne i Amsterdam fortsat er den primære årsag.



Trafiktal for oktober 2019-2022:



2019 2020 2021 2022 Indenrigs 73.348 36.244 78.831 76.796 Udenrigs 42.632 5.851 25.255 35.463 Charter 18.260 2.180 14.128 22.226 I alt 134.240 44.275 118.214 134.485

- Vi har cirka haft knap 30 procent færre sæder til rådighed med KLM til Amsterdam end i oktober 2019. Det ser desværre ud til at være gældende for resten af 2022, hvorefter vi ser en normalisering. Det kommer til at påvirke det endelige resultat for året, hvor vi ikke helt forventer at nå 2019-niveuet i de sidste to måneder. Men vi ved, at så snart vi får antallet af daglige afgange tilbage på rette niveau til og fra Amsterdam, så følger passagerne med, siger Niels Hemmingsen, der er direktør for den nordjyske lufthavn.