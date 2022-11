Udviklingen i befolkningen i Danmark bidrager til manglen på arbejdskraft

Tirsdag 1. november 2022 kl: 13:01

Af: Redaktionen Ovenstående graf - en såkaldt befolkningspyramide - viser antallet af mænd og kvinder i de forskellige alderstrin opgjort pr. tredie kvartal 2022. Og der skal blot et enkelt regnestykke til at vise, at fødselstallet er for lavt til, at der er nok unge til at erstatte de ældre, der går på pension. Kigger man på aldersgruppen på 55 år, er der 87.000 mænd og kvinder. Ser man så på aldersgrupperne i bunden af befolkningspyramiden, er der kun omkring 60.000 i årgangene fra 0 til 10 år. Det er de årgange, der skal erstatte dem, der går på pension.Og trækker man de 60.000 fra de 87.000, mangler der 27.000.Interesserede kan se en interaktiv befolkningspyramide over befolkningen i Danmark hos Danmarks Statistik