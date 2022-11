ANALYSE FRA ARBEJDERBEVÆGELSENS ERHVERVSRÅD:

Mandag 31. oktober 2022 kl: 10:42

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremhæver følgende konklusioner i analysen:



Der er ikke en entydigt korrekt måde at opgøre skattetrykket på. Det skyldes blandt andet, at skattetrykket ikke måler en entydig økonomisk størrelse. Det udtrykker både, hvor meget af indkomsten i samfundet, det offentlige forvalter, og den typiske skattebelastning på borgerne. Ingen af delene får man et godt mål for med OECD’s simple skattetryk

Man bør blandt andet korrigere for, at Danmark opkræver skatter på sociale ydelser i højere grad, end man gør i andre lande. Tilsvarende bør man tage højde for, at vi får en stigende del af vores indkomst og skatteprovenu fra aktiver i udlandet. Hvis man tager højde for det, rykker Danmark væk fra førstepladsen og ned på femtepladsen

I Danmark og de øvrige skandinaviske lande har vi overladt til det offentlige at forvalte en forholdsvist stor del af den samlede indkomst. Men vi får også meget tilbage fra det offentlige i form af velfærdsydelser og social sikring. På trods af forholdsvist høje skatter er de skandinaviske lande nogle af de mest velstående i verden

Det nye analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at Luxembourg med 67,8 procent har OECD’s højeste skattetryk efterfulgt af Sverige (51,9 procent), Frankrig (50,1 procent) og Finland 49,5). I analysen ligger Danmark nummer fem med 46,9 procent - 20,9 procentpoint efter Luxembourg.Analysen bygger på OECD’s opgørelse af skattetrykket, men foretager en række korrektioner, som Finansministeriet og Skatteministeriet flere gange har argumenteret for, at man bør gøre.Jon Nielsen, der er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, siger med udgangspunkt i analysen, at det er en myte, at Danmark har verdens højeste skattetryk.- Hvis skattetrykket i Danmark skal kunne sammenlignes med andre lande, er man blandt andet nødt til at korrigere for, at danskerne betaler skat af de overførselsindkomster, vi får fra det offentlige, siger Jon Nielsen og fortsætter:- Danmark skiller sig ud ved, at vi betaler fuld skat af overførselsindkomster. Den skat bør ikke tælle med i skattetrykket, for det er penge, der bare bliver flyttet rundt mellem to kasser i det offentlige. Samtidig tjener alle, der har en pensionsopsparing, noget indkomst i udlandet. Det skal man selvfølgelig tælle med i den samlede indkomst, men det gør OECD ikke. Hvis man gør det, daler vi fra en førsteplads til en femteplads. Det er mere retvisende.- Selv om vi er et stykke fra førstepladsen, ligger vi selvfølgelig stadig relativt højt. Men vi får også meget tilbage fra det offentlige. Vi ville ikke få mere tilbage til os selv, hvis vi selv skulle betale for uddannelse, sundhedsforsikring og så videre. Og det er altså ikke gået ud over velstanden. Danmark er blandt de mest velstående lande i verden, hvor færrest bekymrer sig om deres økonomi.Interesserede kan læse analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd her: