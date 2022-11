Stor busoperatør sætter 45 elektriske løver i drift

Tirsdag 1. november 2022 kl: 13:49

Af: Redaktionen Med de 45 to-akslede batterielektriske MAN Lions City 12E kommer de elektriske busser fra den tyske busproducent til at fylde endnu mere i den kollektive transport her hjemme. MAN har eksempelvis leveret 12 MAN Lions City 12E-busser til Vikingbus Danmark A/S, som satte dem i drift sidste efterår og tidligere i år på ruter i Odder og Skanderborg. Derudover leverede MAN Truck & Bus i begyndelsen af året 25 MAN Lions City 12E til en anden busoperatør i Hovedstaden - Anchersen A/S i Hvidovre.





Interesserede kan læse mere om de 45 batterielektriske busser tiil Vikingbus Danmark A/S i Magasinet Bus 10 - 2022, der kan hentes her:

