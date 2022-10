Lokale tog på Sjælland får nye køreplaner til december

Fredag 28. oktober 2022 kl: 16:00

Af: Redaktionen Overordnet set har Lokaltog A/S fokuseret på at tilpasse køreplanerne, så skift mellem forskellige transportmidler bliver smidigere for kunderne. På nogle strækninger bliver der længere tid til at skifte mellem Lokaltog og DSB's regionaltog, mens køreplanerne for andre strækninger er justeret for at give kunderne bedre forbindelser til S-togene.

Fakta om de nye køreplaner:



Tølløsebanen - 410

For at skabe bedre overgangstid til DSB's tog er der mindre minutændringer. På hverdage kommer tog fra Slagelse efter kl. 18.30 til at afgå 1 minut senere end hidtil.

Odsherredsbanen - 510R

Lollandsbanen - 710R

Togskifte i Grænge på udvalgte afgange fortsætter desuden som i dag, da Banedanmark er forsinket med monteringen af nyt signaludstyr i Lollandsbanens IC2-tog. I 2021 blev der indført nyt signalsystem på Banedanmarks område ved Nykøbing F Station. Derfor skal alle Lollandsbanens IC2-tog have nyt udstyr for at køre til og fra stationen. Indtil der er monteret udstyr i nok IC2-tog, vil der fortsat være afgange, hvor der skal skiftes tog i Grænge.



Natten efter fredag og lørdag indsættes der 2 ekstra nattog mellem kl. 01.00 og 05.00, så der er bedre mulighed for at tage toget hjem fra fester, koncerter og andre arrangementer. Natafgangene fra Nykøbing Falster har forbindelse med nattoget fra København H.



Nærumbanen - 910

For at opnå bedre overgangstid til S-tog i Jægersborg afgår alle tog i begge retninger 1 minut tidligere mandag til fredag. 20-minuttersdriften midt på dagen er desuden rykket 10 minutter på hverdage.

Frederiksværkbanen - 920R

Den kommende køreplan indeholder mindre minutændringer på hverdage for at optimere driften og opnå bedre forbindelse med bl.a. Lille Nord.

Lille Nord - 930R

Køreplanen indeholder mindre minutjusteringer fra mandag til fredag for at opnå bedre forbindelse til S-togene i Hillerød i dagtimerne og til Kystbanens tog i Helsingør om aftenen.

Hornbækbanen - 940R og Gribskovbanen - 950R/960R

Den eneste ændring på disse to strækninger er, at alle tog i hverdagene indtil kl. 20.00 afgår 1 minut tidligere for at opnå bedre forbindelse til S-tog i Hillerød. Denne ændring gælder i begge retninger.

Østbanen - 110R/210R

