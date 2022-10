Beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere er stigende

ANALYSE:

Fredag 28. oktober 2022 kl: 12:59

Analysens hovedkonklusioner:

Det har aldrig gået så godt som nu med at integrere ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet. Ikke-vestlige indvandrere har en historisk høj beskæftigelsesfrekvens, når vi ser bort fra fordrevne fra Ukraine

Forskellen mellem ikke-vestlige indvandreres og danskeres beskæftigelsesfrekvens er historisk lille

Langtidsledigheden blandt ikke-vestlige indvandrere ramte et historisk lavt niveau i juli 2022, men steg en lille smule i august

Af: Redaktionen - Beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere er steget i 26 ud af de seneste 27 kvartaler. Den positive udvikling skyldes primært det økonomiske opsving, der har gjort det nemmere for mange grupper at komme ind på arbejdsmarkedet, siger Jon Nielsen, der er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.Han peger videre på, at integrationspolitikken er blevet mere jobrettet de senere år.- Det har uden tvivl hjulpet, men i kombination med, at der har været jobs at få, påpeger han.Den positive udvikling har betydet, at forskellen på beskæftigelsesfrekvensen mellem ikke-vestlige indvandrere og personer med dansk oprindelse er historisk lille. Niveauet ligger på henholdsvis 58,6 procent og 75,6 procent.- Også efterkommere har taget del i jobfesten. Særligt under og efter coronakrisen har vi set et markant spring i beskæftigelsen. I første omgang var det job som podere og vaccinatører, men vi kan se, at de er blevet hængende på arbejdsmarkedet. Det er en uventet, men en meget glædelig sideeffekt af coronaindsatsen, siger Jon Nielsen, der ud fra den aktuelle situation vurderer, at beskæftigelsen kommer til at falde de kommende år.- Derfor er det afgørende, at vi formår at fastholde så mange som muligt på arbejdsmarkedet,” siger Jon Nielsen.Interesserede kan læse analysen