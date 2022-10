Den globale energikrise kan være et historisk vendepunkt mod en renere og mere sikker fremtid

INTERNATIONALT ENERGIAGENTUR:

Torsdag 27. oktober 2022 kl: 13:16

Af: Redaktionen Ifølge rapporten betyder udvikligen siden februar i år, at CO2-udledningen fra fossile energikilder. som olie, gas og kul, kan toppe i 2025. Hvis landene - især EU-landene og USA, men også Kina og Indien - skubber på deres planer om mere bæredygtig energiproduktion med øgede investeringer, vil udviklingen kunne fastholdes og accelereres til gavn for miljø, klima og sikkerhed.Interesserede kan læse mere i den engelssprogede artikel, som vi bringer i dag med udgangspunkt i IEA’s egen omtale af IEA's World Energy Outlook 2022 - klik her: