Borgerpanelet indleder sit arbejde

HAVNEUDVIDELSESPLANER I AARHUS:

Tirsdag 25. oktober 2022 kl: 13:32

Tilfældigt udvalgte har fået invitation

Behovet for en udvidelse af Aarhus Havn

Kystlinje, kystlandskab og rekreativ værdi

Påvirkningen af havmiljøet

Klimabelastning/CO2-aftryk

Borgerpanelet kan stille uddybende spørgsmål

Af: Redaktionen Byrådet i Aarhus har nedsat Borgerpanelet for at høre almindelige borgeres perspektiver og overvejelser om den ansøgte havneudvidelse. På den måde ønsker byrådet at lytte til, hvad en havneudvidelse betyder for aarhusianerne, inden byrådet skal træffe en endelig beslutning.10.000 tilfældigt udvalgte borgere i Aarhus Kommune modtog i slutningen af september en invitation til at tilmelde sig borgerpanelet. Efter udløb af fristen for tilmelding er 38 borgere udtrukket ved lodtrækning blandt de mange tilmeldte. Der er udtrukket 38 borgere for at sikre, at borgerpanelet gennem forløbet består af mindst 36 borgere.Deltagerne i borgerpanelet får på en række møder viden om den ansøgte havneudvidelse og mulighed for at give input til medlemmer af byrådet. Målet er at klæde borgerne på til at formulere deres eget svar på spørgsmålet:Hvordan vægter du fordele og ulemper ved en udvidelse af Aarhus Havn?Det skal sætte borgerpanelet i stand til at forholde sig til pRepræsentanterne fra Aarhus Kommune, repræsentanter fra Aarhus Havn samt eksterne eksperter vil på en række møder blandt andet holde oplæg om følgende emner:Deltagerne i borgerpanelet kan undervejs stille uddybende spørgsmål, foreslå eksperter og oplægsholdere samt yderligere andre emner, som ønskes belyst. Borgerpanelets medlemmer får desuden adgang til skriftlige materialer, men det er frivilligt, om medlemmerne ønsker at læse dem.







Borgerpanelets møder er lukkede, så det er ikke muligt at deltage i eller overvære borgerpanelets møder. Dette skal også sikre deltagernes privatliv og eventuelle ønske om anonymitet.





Borgerpanelets foreløbige program kan læses

