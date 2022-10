Klimatransportør øger indsatsen for klimaet

Fredag 21. oktober 2022 kl: 12:10

Af: Redaktionen Tempcon-koncernen, der er en transport- og logistik-koncern med fokus på temperaturkontrolleret transport og logistik, har bæredygtighedsspørgsmål højt på dagsordenen. Et af koncernens datterselskaber, Klimat-Transport i Helsingborg, har længe arbejdet aktivt for at reducere sin klimapåvirkning.









Efter lang tids arbejde blev Klimat-Transport's terminal i Långeberga i efteråret 2020 en af ​​de første i Sverige CO2-positiv. Efterfølgende har Klimat-Transport tilbudt kunderne CO2-neutrale transportløsninger.









Nu har Klimat-Transport kørt næste distance i sit bæredygtighedsarbejde med en fordobling virksomhedens solcelleanlæg, som i dag kan betragtes som et af de største i området. Efter udvidelsen består solcelle-anlægget af over 1.200 paneler med et areal på cirka 2.500 kvadratmeter, der kan levere godt 452 MWh om året.





Tempcon Group blev dannet i 2016 og består af de helejede datterselskaber Tommy Nordbergh Åkeri, Klimat-transport & Logistik, PL Fraktservice, Syd Frys, Mörarps Frystransporter, Logex, Tempcon Stockholm, Berneco Transport, Abbekås Åkeri, Widriksson Logistik, Erling Andersson Åkeri, Tempcon Norrland samt Foodcargo Nord. Tempcon Group ejes af datterselskabernes grundlæggere, ledelser sammen med investeringsfonden Accent Equity, der er majoritetsejere.









