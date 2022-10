Lastbilproducent vil samle elektriske ladcykler

Af: Redaktionen De elektriske ladcykler vil blive samlet på Renault Trucks' anlæg i Vénissieux og distribueret via Renault Trucks' franske og europæiske netværk fra 2023. Med partnerskabet tilføjer Renault Trucks en ny last-mile løsning til modelprogrammet af elektriske køretøjer.Ved partnerskabet med Kleuster deler Renault Trucks sin ekspertise, infrastruktur og produktionskapacitet. Freegônes’ montage og logistik er flyttet til en 2.100 kvadratmeter stor bygning på Renault Trucks’ Vénissieux-lokation, hvilket også styrker den regionale økonomi.Renault Trucks har etableret et produktionshold bestående af 12 medarbejdere, for at imødekomme den stigende efterspørgsel. På meget kort sigt vil produktionskapaciteten femdobles i forhold til 2022.Kleusters Freegônes er udviklet gennem mange års forskning og tilpasninger baseret på feed-back med en portefølje af kunder, der primært arbejder inden for last-mile leveringer. Næsten 200 Freegônes kører i øjeblikket i Frankrig. Nogle har kørt i over syv år.Ved at integrere Kleuster-produkter som supplement til modelserien af el-køretøjer, tilbyder Renault Trucks erhvervskunder en effektiv og innovativ løsning til last-mile leveringer. Renault Trucks er med de elektriske ladcykler på programmet den eneste europæiske producent med et modelprogram af elektriske køretøjer, der spænder fra 650 kg op til 44.000 kg vogntogsvægt.- E-ladcykler kan være en god mulighed for kunder i bymiljøer. Gennem partnerskabet med Kleuster differentierer Renault Trucks sig og går forrest i at tilbyde endnu bedre løsninger til vores nuværende og fremtidige kunder, siger Bruno Blin, der er præsident hos Renault Trucks.E-ladcykle, Freegônes, er bygget på et chassis med en stærk chassisramme og er den eneste ladcykel på markedet, der tilbyder fem moduler (tørboks, køleboks, madservice, ladopbygning og skraldeopbygning, hver med deres specifikke funktioner. Mens Freegônes-tørkassen har en bæreevne på 350 kg nyttelast og 2 kubikmeter nyttevolumen, er Freegônes med køleboks den eneste e-lastcykel, der tilbyder ATP-godkendt temperaturkontrol fra -25 til +4 grader celcius. Med skraldeopbygning er det den eneste el-lastcykel, der automatisk kan læsse af i en tipvogn eller container på mindre end 20 sekunder. Denne modulære fleksibilitet gør e-ladcyklen ideel til en række forskellige opgaver, lige fra indsamling, levering af pakker eller dagligvarer, kurertjenester, håndværk, affaldsindsamling, vedligeholdelse af grønne områder og fødevaresektoren."Renault Trucks er den ideelle partner til at støtte Kleusters vækst. Begge virksomheder er forpligtet til at levere de bedst mulige bymobilitets løsninger i meget tæt befolkede miljøer. Et samarbejde med Renault Trucks gavner både vores virksomheder og bidrager til miljømål, samtidig med at de opfylder behovene hos nuværende og potentielle kunder, siger Gérard Têtu, der er grundlægger og administrerende direktør for Kleuster.Freegônes har en rækkevidde på 80 kilometer og kan dermed være mere produktiv end en bil og mere omkostningseffektiv på grund af lave transportomkostninger.