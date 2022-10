Tiden skiftede arbejdet for chaufføren fra turistbus til bybus - som tiderne nu skifter så meget

FRA MAGASINET BUS 9 - 2022:

Fredag 14. oktober 2022 kl: 10:38

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen En årsag mere kunne også være, at mange turistbuschauffører var tæt på pensionsalderen. Og med nedlukningen valgte nogen så måske at sige, at det var det arbejdsliv og valgte at stoppe - eller gik over i en anden branche. Et job i turistbusbranchen er heller ikke er uden omkostninger med hensyn til familieliv med mere.En af dem, som skiftede spor, er Kent Broe fra Ejby på Fyn, og hvor netop Corona-nedlukningen var årsagen. Kent er en årgang 1959, han har kørt turistbus i over 20 år. Skiftet var ganske udramatisk, for han har såmænd haft episoder, der nok kunne have fået folk ud af førersædet - blandt andet er han væltet med en bus og blevet forbrændt af en eksploderende køler.Interesserede kan læse her fortællingen i Magasinet Bus 9 - 2022, der kan hentes