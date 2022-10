Fragt-aktiviteter på Middelhavet på Nordsøen er stadig i fremgang

Onsdag 12. oktober 2022 kl: 11:13

Af: Redaktionen På forretningsområdet "North Seas" var mængderne i september i år højere end i 2021 på trods af en negativ påvirkning fra en strejke i Felixstowe havn, idet mængderne i vid udstrækning blev overført til havnen i Immingham. Mængderne i forretningsområdet "Mediterranean" fortsatte også med at stige drevet af tyrkisk industriproduktion og eksport.





DFDS' forretningsområde "Channels" mængder var lavere end i 2021 som følge af nedsat aktivitet på Dover-strædet på grund af dels en nedgang i de samlede mængder, og dels tilførsel af kapacitet fra en tredje færgeoperatør. Baltic Seas mængder var lavere end i 2021 på grund af krigen i Ukraine, om end i mindre grad end de foregående måneder.





For de seneste tolv måneder 2022-21 var der en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 1,5 procent fra 43,8 millioner i 2021-20 til 43,1 millioner i 2021-2022.





Flere passagerer rejste med færgerne

På passagersiden kan DFDS konstatere, at antallet af passagerer i september i år steg mere end tre gange set i forhold til september sidste år. Passagertallet endte på 371.000, hvilket svarer til 82 procent af mængderne i september 2019, der er den seneste sammenlignelige måned før Covid-19. Antallet af biler udgjorde 89 procent af volumen i 2019. Forretningsområdet Channels passagertal blev reduceret på grund af tilførsel af kapacitet fra en tredje færgeoperatør.





For de sidste tolv måneder 2022-21 var det samlede antal passagerer 3,3 millioner sammenlignet med 0,8 millioner i 2021-20 og 5,1 millioner i 2019.









DFDS færgemængder

September

Seneste tolv måneder Fragt 2020 2021 2022 Ændr.

2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Lanemeter, '000 3.755 3.683 3.407 -7,5 %

39.489 43.814 43.140 -1,5 %

Passager 2020 2021 2022 Ændr.

2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Passagerer, '000 82 113 371 227,5 %

2.302 766 3.261 325,5 %





(Kilde: DFDS)

