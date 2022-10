Rederiorganisation uddeler diversitetspris for første gang

Fredag 7. oktober 2022 kl: 11:58

Af: Redaktionen En jury har bedømt de fire finalister, og Hafnia får prisen blandt andet med begrundelse i et anderledes, forfriskende og innovativt initiativ.

Hafnia har skabt en platform på tværs af flere rederier, hvor alle kan komme med ideer til konkrete initiativer, som kan rulles bredt ud og skabe bedre diversitet. En slags konkurrence eller tænketank, hvor de bedste initiativer har potentiale til at nå langt længere end blot ens egen arbejdsplads.







- Hos Hafnia prøver vi at skabe ændringer med en kollektiv tilgang ved at adressere udfordringer både i vores egen virksomhed og i samarbejde med andre i branchen. På den måde kan vi sætte nogle meget større aftryk. Jeg vil gerne sige stort tillykke med prisen til de kollegaer, som har drevet dette store arbejde, siger rederiets administrerende direktør, Mikael Skov.





Hafnias vinderinitiativ hedder “Maritime Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Lab”. Det er skabt sammen med RightShip, Wilhelmsen, Thome Group, Rio Tinto og Anglo American, og man kan kalde det en slags diversitetstænketank.







Første resultat af 2020 tænketanken hedder SeaCode og er en platform – en App, hvor både kvinder og mænd til søs, som har oplevet chikane eller mobning kan dele oplevelser og søge råd og hjælp. Samtidig giver det muligheden for at indsamle vigtigt statistisk materiale, som kan anvendes til at tage hånd om og drive forandringsprocesser på tværs af branchen. Dengang med Shell, BW Group and BW LNG som partnere.







- Det er et meget flot og nytænkende projekt, som Hafnia har skabt. Det involverer medarbejderne i meget bred forstand både til søs og til lands og er ikke blot forankret hos en lille kreds, og så er det skabt i samarbejde med flere rederier, så gode ideer har potentiale for at nå endnu længere ud, siger Anne Windfeldt Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.







Hun var ét blandt fem jurymedlemmer, som har læst og voteret blandt diversitetsinitiativer fra de fire rederier, Norden, DFDS, Maersk Tankers og Hafnia.







- Det var virkelig svært at kåre en vinder, og det var et meget tæt opløb. Initiativerne er ret forskellige, men fælles for dem er, at de meget seriøst behandler spørgsmålet om bedre diversitet og er med til at skabe reel forandring. Jeg er dybt imponeret over finalisterne, og jeg synes, at det tegner meget positivt for diversitets- og ligestillingsarbejdet i rederierne, siger Anne Windfeldt Trolle.











Norden: Rederiet har indført en ’forældre-pakke’, som skal sikre, at der er fuld pension under barsel, og at der i Danmark er 24 ugers betalt barsel til både far, mor eller adoptivforældre. Pensionsbetaling er blandt andet indført for at mindske det spænd, som ofte er mellem mænd og kvinders pension pga. barselsorlov i løbet af arbejdslivet samtidig med at der er etableret en særlig mentorordning, hvor der gives plads til at tale om de udfordringer, der kan være forbundet med at starte arbejde igen efter endt barsel og forældreorlov.



DFDS: Rederiet har sat et mål om, at 30 procent af de ansatte skal være kvinder i 2023. Målet er nået i bestyrelsen og flere kontorer, og der er indført en ’diversitets-rapportering’ som del af kvartalsrapporterne. En lang række initiativer er rullet ud for at nå målet, som i øvrigt er forankret i topledelsen.



Maersk Tankers: Rederiet har indført en ny ligestillingsstrategi (Diversity, Equity and Inclusion) som i høj grad understøtter målet om at ansætte 50 procent kvinder i nye stillinger. Resultaterne er tydelige. Andelen af kvinder ansat i Maersk Tankers er gået fra 30,5 procent I 2020 til 35 procent, og I 2021 var 55 procent af nyansatte kvinder.





- Norden har taget tyrene ved hornene og forbedret pensions- og barselsvilkår. DFDS har allerede hævet andelen af kvinder ansat og følger arbejdet helt tæt kvartal for kvartal. Og Maersk Tankers har gennem en målrettet strategi formået at ansatte flere kvinder end mænd sidste år og er på vej mod en bedre kønsbalance. De er alle nogle meget flotte initiativer, siger Anne Windfeldt Trolle.







Juryen bestod af:

Faglig leder i Sea Health and Welfare, Torsten Mathias Augustsen

Head of Organizational Performance and Development ved Welltec, Anja Rose

Lektor ved Copenhagen Business School, Dr. Poornima Luthra

Direktør for Halcyon Recruitment og grundlægger af Diversity Study Group, Heidi Heseltine

Direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier, Anne Windfeldt Trolle



