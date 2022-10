Norsk flyselskab kåret som Bedste Europæiske Ruteflyselskab ved Danish Travel Awards

Torsdag 6. oktober 2022 kl: 11:24

Af: Redaktionen

- Vi er meget glade og stolte over at have vundet prisen som Bedste Europæiske Ruteflyselskab i Danmark. Æren tilfalder i allerhøjeste grad alle mine kolleger, der hver dag arbejder hårdt for at levere den bedste service til vores kunder. De er Norwegian's ansigt ud ad til, og uden deres professionalisme, dedikation og gode humør ville vi ikke have fået denne anerkendelse. Jeg ved, de hver dag glæder sig til at byde vores rejsende velkommen ombord, sagde Christoffer Sundby, der er EVP for Salg, Marketing og Kundeservice i Norwegian, ved prisuddelingen.









Norwegian er blandt de bedste flyselskaber i Europa, når det kommer til at undgå aflysninger. I løbet af 2022 har selskabet afviklet næsten 100 procent af de planlagte flyvninger.









Om Danish Travel Awards

Danish Travel Awards arrangeres af Travelmedia Nordic, der driver branchesiderne check-in.dk og standby.dk. De i alt 20 priser uddeles på baggrund af opinionsundersøgelse foretaget blandt rejsende fra Danmark af analyseinstituttet Epinion.





