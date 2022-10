Lufthavn i Karup mister sin forbindelse til København

Torsdag 6. oktober 2022 kl: 11:09

Af: Redaktionen - Nu er flyvningerne sikret frem til fredag 9. december, og det er jeg glad for, siger formanden for Midtjyllands Lufthavn, Ulrik Wilbek, der også er borgmester i Viborg Kommune.Han vil sammen med lufthavnens ledelse i de kommende måneder arbejde målrettet på at finde et nyt flyselskab til ruten.- Omvendt levner det ikke lang tid til at finde et nyt flyselskab til at stå for de daglige flyvninger til og fra Midtjyllands Lufthavn, så det er en opgave som vi i bestyrelsen vil prioritere højt i den kommende tid, siger Ulrik Wilbek.









Bestyrelsen for lufthavnen arbejder sammen med lokale virksomheder, da det er afgørende for at sikre, at en ny operatør kan få succes med flyvningerne.









- Vi har heldigvis en god dialog både med mulige nye samarbejdspartnere til at beflyve ruten og med det lokale erhvervsliv, så vi sikrer, at de flyvninger, som en ny operatør skal levere, er attraktive for de rejsende, siger Ulrik Wilbek.





Han takker samtidig DAT for samarbejdet i de år, som selskabet har betjent Midtjyllands Lufthavn.









- DAT har fløjet til og fra Midtjyllands Lufthavn i mange år, og selvom vi nu har en slutdato på samarbejdet, er jeg ikke i tvivl om, at DAT vil fortsætte med at yde den sammen gode service som hidtil, indtil de stopper flyvningerne 9. december, og jeg vil benytte denne mulighed for at sige tak for samarbejdet.













- Vi har både før og under Corona investeret betydeligt i ruten, og vi er meget ærgerlige over, at det ikke er muligt at fortsætte den i det nye år, siger Jesper Rungholm.



Også direktør i DAT, Jesper Rungholm har været glad for samarbejdet.

