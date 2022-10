Lufthavnen i Aalborg er igen kåret som Danmarks bedste

Torsdag 6. oktober 2022 kl: 11:03

Af: Redaktionen Aalborg Lufthavn kunne forsvare titlen som Bedste Lufthavn i Danmark, da Danish Travel Awards for 25. gang blev afholdt i København. Sidste gang, det blev afholdt, var i 2019, hvor Aalborg Lufthavn første gang fik prisen hjem foran de andre danske lufthavne.

- I kølvandet på to år med corona-pandemi, der i høj grad har sat sine spor i luftfartsbranchen, er aftenens kåring som Bedste Lufthavn i Danmark en stor ære og anerkendelse fra vores rejsende i Aalborg Lufthavn. Det beviser, at vi på trods af en udfordrende tid, har leveret den samme fantastiske service, vores medarbejdere er kendt for at levere hver eneste dag med et smil. Det er dem, der gør os til Danmarks bedste lufthavn, og der skal lyde en kæmpe tak for deres store indsats. Samtidig vil jeg sende en stor ros til vores samarbejdspartnere - herunder fly- og rejseselskaberne, der også har gjort denne kåring mulig endnu en gang, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.







Danish Travel Awards er en hyldest til den danske rejse- og luftfartsbranche - arrangeret af branchemedierne Check-in.dk og Standby.dk samt Travelmedia Nordic. Årets awardshow blev afholdt i Cirkusbygningen i København, hvor omkring 425 branchefolk deltog.







