København får endnu en flyforbindelse til Polen

Torsdag 6. oktober 2022 kl: 11:00

Af: Redaktionen Radom ligger i den østlige del af det centrale Polen, hvor også de store byer Lódz og Lublin ligger.

LOT Polish Airline begynder at flyve fra den tidligere militærlufthavn i Radom 28. april 2023. I første omgang vil der være direkte ruter fra Radom til de tre europæiske hovedstæder Rom, Paris og København.







- Det er fantastisk at vores gode samarbejdspartner gennem mange år, LOT Polish Airlines, har valgt København som en ud af tre europæiske destinationer, der får direkte fly til Radom. Jeg er sikker på, at mange passagerer vil bruge Radom som et godt alternativ til lufthavnen i Warszawa, siger Morten Mortensen, der er chef for ruteudvikling i CPH.







Der bliver sat en Boeing B737 ind på ruten med plads til 186 passagerer.







LOT Polish Airlines blev etableret i 1929 med hovedsæde i Warszawa. Selskabet er ejet af den polske stat og er en del af Star Alliance, som eksempelvis også tæller SAS og Lufthansa.













