Flyselskab havde flere forretningsrejsende med i september

Torsdag 6. oktober 2022 kl: 10:45

Af: Redaktionen - September blev endnu en travl måned med mange rejsende i, til og fra Norden. På vej mod efterårsferiesæsonen oplever vi en særlig stærk efterspørgsel til populære rejsemål i Europa, såvel strande som storbyer. Det viser, at nordiske passagerer stadig har lyst til at rejse. Vi er også glade for at se, at markedet for forretningsrejsende er vendt tilbage eftersommersæsonen. På vores mest populære forretningsruter i Norge er antallet af forretningsrejsende nu tilbage på 2019-niveau, siger Geir Karlsen, der er koncernchef i Norwegian.Norwegian havde 1.873.850 passagerer i september mod 977.719 i september 2021. Belægningsgraden var på 85,2 procent. Kapaciteten (ASK) var 2.618 millioner sædekilometer, mens den faktiske passagertrafik (RPK) var 2.230 millioner sædekilometer.I september havde Norwegian i gennemsnit 67 fly i drift, og 98,9 procent af de planlagte flyvninger blev gennemført. Punktligheden, der måler andelen af afgange, som sker indenfor 15 minutter efter planen, var i september på 80,1 procent. Alligevel landede 95 procent af alle flyvninger til tiden eller op til en time senere.- Vi forventer lavere efterspørgsel i vintersæsonen, som vi nu går ind i. Norwegian er godt forberedt på at håndtere en mere rolig periode, både via nøje ruteplanlægning, fleksible leasingaftaler på fly med Power by the Hour (PBH) og gode aftaler med vores fagforeninger. Vi lancerede for nyligt vores trafikprogram for sommersæsonen 2023, som er styrket til Europas populære rejsemål. Det betyder også, at vi for øjeblikket rekrutterer 700 nye kolleger fordelt på alle vores baser, siger Geir Karlsen.Samarbejdsaftalen mellem Norwegian og Widerøe blev gjort færdig i september, og rejsende på de norske indenrigsruter vil få større fleksibilitet og et bredere udvalg. Derudover åbner Norwegian's sommertrafikprogram for flere afgange til de mest populære destinationer.