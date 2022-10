Materiel bliver leveret med maskintrailer med udtræk

Onsdag 5. oktober 2022 kl: 11:01

Chassis-opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis til tung belastning

3 x 6 kæpstokkehuller på nedre dæk i kantskinne og i midten

6 par kraftige bindestænger i kantskinne på nedre dæk. 2 par bindesteder på repos

Aftagelig 1.200 mm stålfront og aftagelige 400 mm alu-sider på repos

Bund udført i 40 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over boogie

Containerlåse til 2 x 20 og 1 x 40 fods container

12 stk. kæpstokke inklusiv magasin

Værktøjskasse i begge sider

El-spil monteret udvendig på forsmæk

4.500 mm udtræk som starter fra repos

2 løse ramper til repos

Dobbelte hydrauliske ramper i bagenden

Af: Redaktionen Om den nye tre-akslede Kel-Berg maskin-trailer med udtræk:Traileren er leveret med tre ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Akslerne er hydraulisk styrede og kan fjernbetjenes.Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Nordjysk Lift A/S har hovedsæde i Hjørring samt afdelinger i Frederikshavn, Aalborg, Randers, Thisted, Aarhus, Odense, Hvidovre, Grenaa, Vejle og HillerødNordjysk Lift A/S har specialiseret sig i udlejning af alle former for materiel til byggeriet og beskæftiger over 100 medarbejdere