Lastbiler med stjerne som logo får ny importør i Sverige

Tirsdag 4. oktober 2022 kl: 12:01

Af: Redaktionen

I Sverige sælger Mercedes-Benz omkring 800 tunge lastbiler årligt. I alt er der omkring Mercedes-Benz lastbiler registreret i Sverige. Dermed er det en stor forretning for både salg og eftermarked, Veho Import overtager.









- Vi er allerede generalagent for Mercedes-Benz Trucks i Finland, Estland, Letland og Litauen, og vi sælger lastbiler på fire steder i Sverige. Det er virkelig produkter, der er i vores blod. Vi ser frem til at fortsætte med at udvikle det svenske marked for Mercedes-Benz Trucks sammen med vores medarbejdere, forhandlere og kunder, siger Veho Import AB's administrerende direktør Tobias Sigerstad.









Med købet af Mercedes-Benz lastbilaktiviteter i Sverige vil Veho i fremtiden årligt levere i alt omkring 5.000 lastbiler til de forskellige markeder.









Hos Mercedes-Benz Lastbilar i Sverige ser man også positivt på fremtiden. Alle personer, der har arbejdet i forretningen, kommer med til Veho Import AB, som får kontor i Hyllie i Malmö.









- Vi har arbejdet hårdt og længe for at få alle puslespilsbrikkerne på plads, men nu trykker vi på knappen og kører. Vi har mange tanker om fremtiden, og hvad vi skal lave og vi er 30 personer, der er oppe at køre, siger Bengt-Ove Hedborg, der er salgs- og servicechef for Mercedes Trucks i Sverige.









Med sin lange erfaring i Norden og Baltikum, samt et stærkt og dedikeret netværk i Sverige, mener man hos Veho Import AB, at man har forudsætningerne for at kunne tilbyde gode kundeoplevelser og tilgængelighed for svenske kunder til lastbiler fra Mercedes-Benz.









- Vi ved, hvad lastbilkunderne efterspørger af god tilgængelighed til værksteder og reservedele, og det vil vi satse stort på at udvikle i Sverige. Et andet centralt emne er at skabe bæredygtige løsninger til transportbranchen, som vi allerede arbejder på sammen med vores kunder. Elektrificering er ikke noget, vi planlægger - vi er der allerede, siger Veho Import AB's administrerende direktør Tobias Sigerstad.









Om Veho OY:

Veho blev grundlagt som generalagent for Mercedes-Benz i Finland i 1939 og har været familieejet lige siden. I 2021 havde virksomheden en omsætning på 1,4 milliarder euro og havde 2.200 ansatte

Veho Import AB er den svenske generalagent for Mercedes-Benz Trucks. Virksomheden har base i Malmö og er en del af den finske koncern Veho OY

Veho er også generalagent for Mercedes-Benz Trucks i Finland, Estland, Letland og Litauen

