Vognmand fra Asnæs tipper, hejser og kraner med samme opbygning

Mandag 3. oktober 2022 kl: 13:24

Af: Redaktionen

Den nye opbygning har, som billederne viser, mange finesser, der skal gøre dagens arbejde enklere.









Kranen, som Sawo har monteret på den fire-akslede Scania, er en Hiab X-HiPro 262 EP-5 CD, der er den næst-mest solgte Hiab-kran i Danmark i øjeblikket. Kranen har med fem hydrauliske udskud en hydraulisk rækkevidde på 15,1 meter. Kranen er efter vognmandens ønske leveret med et sæt "elefantfødder" med en diameter på 300 mm monteret fast på støttebenene. Kranen, som Sawo har monteret på den fire-akslede Scania, er en Hiab X-HiPro 262 EP-5 CD, der er den næst-mest solgte Hiab-kran i Danmark i øjeblikket. Kranen har med fem hydrauliske udskud en hydraulisk rækkevidde på 15,1 meter. Kranen er efter vognmandens ønske leveret med et sæt "elefantfødder" med en diameter på 300 mm monteret fast på støttebenene.









Asfaltkassen er hejst op på et Sawo CLF326S-3W wirehejs, som kan styres via fjernbetjening. Fjernbetjeningen ud over hejs- og tipfunktion også styre bagsmækken på asfaltkassen.









Af specialløsninger peger Sawo eksempelvis på, at styring til hejset er bygget ind i værktøjskasse på udtrækbar plade, at den eloxerede alu-afdækning er nedfældet i overrammen, og at udstødningen er ført ud til venstre side i skørtet foran trækaksel.









