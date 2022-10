Halvdelen oplever, at andre bilister kører for tæt på

UNDERSØGELSE BLANDT BILISTER:

Mandag 3. oktober 2022 kl: 12:35

Af: Redaktionen (Foto: Rådet for Sikker Trafik)Ifølge Færdselsloven, hvor den første sætning i paragraf tre lyder, atrafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres, skal man altid holde så god afstand, at der ikke er risiko for at køre ind i den forankørende, hvis vedkommende pludselig standser eller sætter farten ned.

Men det er langt fra alle bilister, der holder den nødvendige afstand. I en ny undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og Epinion har gennemført i august og september, svarer 49 procent af bilisterne, at de meget ofte eller ofte oplever, at bilen bagved kører for tæt på dem, når de kører på landevej eller motorvej.







Lidt over halvdelen af bilisterne svarer, at de ikke selv ved, hvor meget afstand de skal holde til biler, som de kører bagved.





- Det skaber stor utryghed, når en bil ligger tæt på andre køretøjer. Og det er også risikabelt. For hvis den forreste bil pludselig bremser eller sætter hastigheden ned, hvis der sker noget uforudset, så kan det hurtigt gå galt, når man kører for tæt, siger Liv Knoblauch Kofoed-Jensen, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.





Adfærd skaber irritation og farlige situationer

I en anden undersøgelse har Rådet for Sikker Trafik spurgt bilisterne, hvorfor de nogle gange kører for tæt på andre bilister, og hvad det gør ved dem, som det går ud over.





I undersøgelsen svarer hver tredje af dem, der kører for tæt på andre biler, at de gør det for at få bilen foran til at køre hurtigere eller trække ind til højre. Ud over, at den adfærd er ulovlig, så viser undersøgelsen også, at det opfattes som ubehageligt, irriterende og stressende for mange af dem, der oplever det.







Og hvis man føler sig presset til at trække ind til højre, selv om der ikke er ordentlig plads til det, så kan det føre til farlige situationer, advarer Rådet for Sikker Trafik. Derfor er anbefalingen, at man tager den med ro og holder god afstand, selv om man gerne vil hurtigere frem.







Mange påkørsler bagfra

Tal fra Vejdirektoratet viser, at påkørsler bagfra er årsag til ca. hver sjette dræbte og alvorligt tilskadekomne i motorkøretøjer og er den tredjehyppigste ulykkessituation efter eneulykker og frontalkollisioner. Det er derfor også et område, som politiet har opmærksomhed på.





- Politiet møder alt for ofte bilister, som med vilje presser den forankørende ved at køre for tæt på. Samtidig møder vi bilister, som tror, at deres evner til at foretage en nedbremsning sagtens kan redde dem fra en påkørsel, selv om de kører meget tæt på forankørende. Men desværre ender det alt for ofte i en meningsløs ulykke, og politiets civile videokøretøjer dokumenterer alt for ofte for tæt kørsel, siger Jørgen Christensen, der er politikommissær hos Midt- og Vestjyllands Politi.





Det koster et klip i kørekortet samt en bøde på 2.000 kroner samt 500 kroner til Offerfonden, hvis man kører for tæt på den forankørende. Hvis man kører meget tæt, så kan man også få en betinget frakendelse af kørekortet.





På Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside kan du se, hvordan du holder korrekt afstand - klik her:





Fakta om undersøgelserne fra Rådet for Sikker Trafik:



Hvor ofte oplever du - når du kører bil på landevej/motorvej - at bilen bag ved kører for tæt på dig?

Meget ofte: 16 procent

Ofte: 33 procent

En gang i mellem: 40 procent

Sjældent: 9 procent

Aldrig: 1 procent

Ved ikke: 1 procent

Ikke relevant - kører ikke på landevej/motorvej: 1 procent (Kilde: undersøgelse blandt 855 bilister i august-september 2022 gennemført af Epinion for Rådet for Sikker Trafik)





Fordi den forankørende sætter farten ned: 54 procent

Fordi bilisten foran trækker ind foran mig: 45 procent

Fordi jeg vil have vedkommende til at trække ind til højre eller køre hurtigere: 33 procent

Fordi der ikke er plads til at holde afstand: 23 procent

Fordi jeg er uopmærksom: 22 procent

For at kunne nå med over krydset, inden det bliver rødt: 9 procent

Fordi jeg ikke mener, at det er farligt: 6 procent

Fordi jeg vil spare brændstof: 5 procent (Kilde: undersøgelse blandt 327 bilister, der har svaret, at de kommer til at køre for tæt på bilen foran. Gennemført af Rådet for Sikker Trafik og Wilke i 1. kvartal 2022)





Hvorfor kommer du indimellem til at køre for tæt på den forankørende bil?



Jeg synes, at det er ubehageligt: 59 procent

Jeg bliver irriteret: 48 procent

Jeg bliver stresset: 26 procent

Jeg prøver at ignorere det: 21 procent

Jeg bliver nervøs: 18 procent

Jeg bliver vred: 12 procent

Jeg er ligeglad: 6 procent (Kilde: undersøgelse blandt 327 bilister, der har svaret, at de kommer til at køre for tæt på bilen foran. Gennemført af Rådet for Sikker Trafik og Wilke i 1. kvartal 2022)







Hvordan oplever du det, når andre kører for tæt bag ved dig?

