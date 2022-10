Passagertallet i september nåede tæt på 2019-niveau

Mandag 3. oktober 2022 kl: 11:52

Af: Redaktionen - Trafiktallene for september viser den samme store rejselyst, vi så sommeren igennem. Vi har endnu en måned med tocifret vækst i indenrigstrafikken i forhold til 2019, som vidner om stor rejseaktivitet i erhvervslivet, men også et højt niveau af fritidsrejsende, der tager en dag, en weekend eller en uges ferie i København, Aalborg eller på Bornholm, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen og fortsætter:- Vi har samtidig haft en god aktivitet på udenrigsruterne til blandt andet Amsterdam, Malaga og Oslo, men rejseudbuddet har ikke helt kunnet matche efterspørgslen, som også kan ses i de samlede udenrigstal. Nu går vi snart ind i vintersæsonen, hvor vi forventer et stabilt udenrigsprogram, men med én ekstra ugentlig afgang til Malaga.Niels Hemmingsen peger på, at det er tydeligt, at den traditionelle charterrejse er i høj kurs hos de ferierejsende. Han har en forventning om, at der vil komme en markant større efterspørgsel på denne mere trygge måde at rejse på i fremtiden.- Den gode rejseoplevelse er for mange lig med at overlade alt praktisk ansvar til et rejsebureau. Efter længere tids ustabilitet på den ene eller anden måde, kommer vi nok til at se endnu flere danske rejsende, der vælger en charter- eller pakkerejse frem for selv at stå med det hele, siger Niels Hemmingsen.





Trafiktal for september 2019-2022

2019 2020 2021 2022 Indenrigs 74.091 40.825 80.294 82.788 Udenrigs 47.065 7.430 22.145 38.651 Charter 25.332 4.923 11.854 22.610 I alt 146.488 53.178 114.293 144.049

