Den franske lastbil er opbygget med kølekasse i Danmark

Mandag 3. oktober 2022 kl: 11:22

Af: Redaktionen Lastbilen har førerhus i metal-lak, køleskab, kaffemaskine og meget mere. Bilen er opbygget hos Igloocar Danmark med boks, fjernbetjent lift, sidedør, skridsikker bund og ekstra isolering.Kølemaskinen er leveret af KH OneStop A/S og er udstyret med både varme og køl samt flere forskellige sensorer monteret for dokumentationen af at godsets temperatur har overholdt gældende regler for transport af medicin. Vognen er opbygget, så den kun måler 3,72 meter i højden. Den kan derfor komme rundt til de fleste af landets apoteker og under mange af de broer, hvor frihøjden er begrænset - dog ikke alle. Ønsket om at holde højden på 3,72 meter betyder også at kølemaskinen er monteret mellem førerhuset og kassen.Bilen er leveret af Thomas B. Ludvig fra Autohuset Vestergaard.