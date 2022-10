Konstitueret direktør fortsætter som administrerende direktør for transportorganisation

Mandag 3. oktober 2022 kl: 10:59

Af: Redaktionen

Inden Stefan K. Schou blev konstitueret som direktør i ITD, har han i en årrække varetaget stillingen som chef for Medlemsservice i ITD, hvor han har oparbejdet et stort kendskab til ITD’s medlemsvirksomheder og medarbejdere.





ITD’s bestyrelse ser frem til at fortsætte samarbejdet med Stefan K. Schou, der er 44 år.









- Vi er fra bestyrelsens side rigtig glade for, at vi nu har en direktør, som både kender huset, foreningen og medlemmerne. Det giver ro og tryghed i forhold til, hvor vi skal hen fremadrettet, siger John A. Skovrup, der er bestyrelsesformand i ITD.









- Jeg er glad og taknemmelig over, at ITD’s bestyrelse har vist mig den tillid. ITD har gennem sin næsten 75 år lange historie altid været en helt særlig forening. Jeg glæder mig til sammen med ITD’s stærke medlemmer og dygtige medarbejdere at fortsætte ITD’s historie ind i fremtiden, siger Stefan K. Schou, der nu er administrerende direktør i ITD.





Stefan K. Schou har tidligere arbejdet for blandt andet DI, Venstre på Christiansborg, ligesom han har været selvstændig erhvervsdrivende inden for IT-branchen.

