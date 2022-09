Midtjysk transportvirksomhed får efter 102 år ny direktør med andet efternavn

Af: Redaktionen Direktørskiftet markerer afslutningen på 102 år og fire generationer med familien Jensen bag rattet hos Dantra Group, der har hovedsæde i Hjøllund i Midtjylland.Kenneth Jensen vil stadig være tilknyttet Dantra Group i en mindre rolle som vognmand og varetage enkelte opgaver, herunder indkøb og salg af materiel, ligesom han vil indtræde i selskabets professionelle bestyrelse efter overdragelsen af ledelsen. Der vil ikke blive ændret på ejerforholdet i Dantra Group.Overdragelsen vil ske glidende fra første oktober og de næste tre til seks måneder.Kenneth Jensen og Marc Ahrenfeldt Jeel har over mange år arbejdet tæt sammen i Dantra Group, samt de senere år været en del af et ledelsesmæssigt trekløver, som også inkluderer virksomhedens økonomidirektør, CFO, Lone Kjær. Mens Kenneth Jensen primært har arbejdet med virksomhedens strategi og overordnet ledelse, haft fokus på storkunder og ageret som virksomhedens ansigt udadtil, har Marc Ahrenfeldt Jeel og Lone Kjær i tæt parløb været de primære drivkræfter i driften. Så selvom der kommer et nyt navn på døren til direktørens kontor, ændres arbejdsgangen på Dantra's direktionsgang ikke væsentligt.Marc Ahrenfeldt Jeels vej til toppen af rangstigen har været undervejs i noget tid og er ifølge Kenneth Jensen et helt naturligt næste trin for Marc Ahrenfeldt Jeels snart 12-årige karriere i Dantra Group.- Marc og Lone har effektivt drevet virksomheden i tæt samarbejde i flere år, og selvom de to ikke har samme efternavn som jeg, er jeg fuldstændig tryg ved at overlade ledelsen og den fortsatte udvikling af Dantra Group til dem. Udover de begge er meget dygtige, tænker de begge ligesom familien og forstår, hvad netop dét betyder for både virksomheden og for mig, fremhæver Kenneth Jensen.Skiftet sker på baggrund af Kenneth Jensens eget ønske og med virksomhedens fortsatte vækst for øje.- Jeg har tidligere været inde over alle beslutninger i virksomheden, men det er nu på tide for mig at træde tilbage og hellige mig bestyrelsesarbejde og andre ting i mit liv, som der ikke har været tid til i mange år. Samtidig har vi udviklet en mangeårig strategi for Dantra Group, hvor jeg føler det giver bedst mening, at Marc og Lone alene skal drive Dantra fremadrettet, og fortsætte vores udvikling og vækst, uden at jeg skal være inde over det hele og ende som flaskehalsen, siger Kenneth Jensen.Marc Ahrenfeldt Jeel har gennem sine år i Dantra Group været både head of transport og logistic director, inden han blev COO, og han er nu parat til at få den hidtil største titel på sit CV.- Det er et kæmpe skulderklap og en tillidserklæring uden lige, at jeg nu skal være CEO for den virksomhed, der har været en så vigtig del af mit arbejdsliv i så mange år. Det er med stor ærefrygt og taknemmelighed, at jeg går ind til opgaven. Jeg ser frem til at videreføre de stærke familieværdier, vi er kendt for i Dantra, samt ikke mindst at fortsætte den positive udvikling af Dantra Group, siger Marc Ahrenfeldt Jeel.Lone Kjær blev ansat som CFO i Dantra i 2017 og har været med i ledelsen af Dantra Group lige siden. Hun fremhæver ligeledes virksomhedens familieværdier som helt afgørende for duoens måde at drive forretning på.- Jeg ser frem til fortsat at være en del af den vækstrejse, Dantra Group er på, samt til at arbejde målrettet på Dantra's mål. Jeg er sikker på, at de værdier familien Jensen står for, og som jeg helhjertet støtter op om, er altafgørende for den videre rejse. Vi har dygtige og kompetente medarbejdere og en god arbejdsplads, hvor vi behandler hinanden med gensidig respekt og ordentlighed. Sådan har det altid været i Dantra, og sådan skal det fortsætte med at være, siger Lone Kjær.Dantra Group er med sine 130 vogntog blandt Skandinaviens førende udbydere af tanklogistik indenfor kemi og tekniske produkterKoncernen, der er grundlagt i 1920, består af transportvirksomhederne Dantra A/S (Danmark), Dantra AB (Sverige) og DT Transport Baltic UAB (Litauen)Dantra Group beskæftiger totalt cirka 250 medarbejdere og har dansk hovedkontor i Hjøllund i Midtjylland, samt afdelinger i Padborg og Køge.