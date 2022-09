Dieseltyv for søgte at stikke af

Fredag 23. september 2022 kl: 13:40

Af: Redaktionen Kvinden fortalte, at manden flygtede til fods hen over et åbent område og efterlod dunkene, da han så hende.







En hundepatrulje var hurtigt på stedet, og politihunden ledte sin fører hen til Graham Bells Vej, hvor betjenten fik øje på en 23-årig mand, som begyndte at løbe, da han så politiet.









Selvom betjenten råbte ham an, fortsatte han sit løb, og han standsede først, da politihunden blev sluppet fri og løb efter ham.

Han blev efterfølgende anholdt og sigtet for tyveri.









På gerningsstedet lå en mobil pumpe, som var blevet brugt til at fylde diesel i tre dunke. Dieselen blev leveret tilbage til rette ejer.







