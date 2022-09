Tre mænd tiltalt i sag om transport af en større mængde fyrværkeri på hurtigfærge

Fredag 23. september 2022 kl: 11:35

Af: Redaktionen Varebilen med fyrværkeriet i varerummet blev standset 28. december 2021 i en rutinemæssig kontrol, da den ankom med færgen fra Ystad. Kontrollen viste, at varebilen var lastet med en større mængde fyrværkeri, hvilket ikke var tilladt på den pågældende færgeafgang. Chaufføren blev 29. december 2021 varetægtsfængslet og var frihedsberøvet frem til 24. januar 2022.På baggrund af den efterfølgende efterforskning er tre personer blevet tiltalt for i forening at have planlagt transporten vel vidende, at det var i strid med gældende regler. De tre personer er tiltalt for en række overtrædelser, herunder overtrædelse af straffelovens paragraf 252, stk. 1, der handler om at forvolde fare for menneskers liv eller førlighed.









