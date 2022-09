Lastbil med tipsættevogn væltede

Fredag 23. september 2022 kl: 11:26

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lastbilen med til koblet tipsættevogn lagde sig ned på højre side i en grøft, men ingen personer kom til skade ved ulykken. Politiet p åMidt- og Vestsjælland oplyser, at lastbilen lækkede lidt olie, og at brandvæsnet derfor blev tilkaldt. En kran fik et par timer senere rejst lastbilen op igen.