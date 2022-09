Bulgarsk lastbil sad fast i bus-vej

Torsdag 22. september 2022 kl: 11:57

Af: Redaktionen

Den bulgarsk lastbilchauffør kørte hen over en buspullert, og lastbilen stoppede oven på buspullerten, hvor lastbilen fik skader på motoren, så den lækkede olie. Brandvæsnet kontaktede miljøvagten og sørgede for at olien blev fjernet. Der var ingen mistanke om miljøskade. En slamsuger blev bestilt til at fjerne den lækkede olie.









Den 58-årige chauffør blev sigtet for at køre ind, hvor der var indkørsel forbudt og vedtog en straksbøde. Lastbilen var læsset med byggematerialer, og den blev bugseret til et værksted. Buspullerten var totalskadet og skulle repareres. Patruljen optog rapport om uheldet, hvor erstatningskravet vil indgå og blive behandlet af lastbilens forsikringsselskab.









