Regeringens flyudspil skal sikre grønt take-off - både for luftfarten og industrien

BRINTBRANCHEN:

Onsdag 21. september 2022 kl: 11:46

Af: Redaktionen Udslippet, som S-Regeringen lagde frem tirsdag, åbner ifølge Brintbranchen for store klima- og erhvervsmæssige muligheder i grønt flybrændstof, som er afgørende for omstilling af luftfarten og hvor danske PtX-aktører eksempelvis kan stå i front med at levere praktiske og teknologiske løsninger.- Det er meget positivt, at regeringen nu fremlægger en konkret vej til at realisere statsministerens ambitioner fra nytårstalen. Vi har brug for at omstille luftfarten, og samtidig udnytte de muligheder det giver dansk erhvervsliv, at vi som nation går forrest, siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen.Han peger på, at en grøn omstilling af flybranchen kun kan ske ved brug af løsninger baseret på brint og Power-to-X (PtX), der kan sikre, at de grønne flybrændstoffer får deres energiindhold fra vedvarende energi.- Danmark kan indtage en stærk førerposition netop på dette område. Initiativerne på indenrigsluftfarten kan bidrage til at eksport af grøn, dansk teknologi til den globale luftfartsindustri, og gøre Danmark til global leder på udviklingen af grønne flybrændstoffer, siger Tejs Laustsen Jensen og uddyber:- Luftfarten er en vigtig brik, der binder verden sammen. Samtidig er det en af de virkelig store knaster, der skal fjernes i forhold til at sikre omstilling til en helt fossilfri verden så hurtig som muligt. Det haster derfor med at finde løsninger, som på sigt også vil kunne løftes ud over det nationale perspektiv og bruges i den internationale luftfart. Den danske brint- og PtX-industri arbejder allerede hårdt på at udvikle og opskalere produktionen af grønne brændsler til alle dele af transportsektoren, herunder ikke mindst flybranchen. Dagens flyudspil er et vigtigt skridt på vejen i den rigtige retning.Tejs Laustsen Jensen understreger samtidig, at noget af det vigtigste i forhold til dagens udspil om grøn luftfart er tempoet i implementeringen:- Vi har utroligt travlt, og udvikling, opskalering og implementering af grønne PtX-brændsler – både til luftfarten og til andre dele af såvel transportsektoren som industrien - tager tid. Det sker ikke natten over. I branchen vil vi gøre vores ypperste, men det er vigtigt, at blandt andet den økonomiske pulje hurtigst muligt kommer ud at arbejde, og at hele indsatsen kobles tæt til hurtig implementering af tiltag som tarifreform, direkte linjer, brintinfrastruktur og hurtigere regulatoriske processer, som blandt andet er aftalt i PtX-strategien. Det haster både af hensyn til klima og erhvervsliv. Derfor glæder vi os til samarbejdet med regering og myndigheder om en hurtig implementering af elementerne i udspillet, siger han.