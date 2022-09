Ny rapport viser stort pres på transportbranchen for at elektrificere

Onsdag 21. september 2022 kl: 11:20

Fakta om undersøgelsen:

Undersøgelsen blev gennemført i juni og omfattede interviews med 100 fagfolk på ledelsesniveau med ansvar for blandt andet indkøb, logistik, supply chain management og/eller bæredygtighed

Undersøgelsen blev gennemført blandt e-handels- og produktionsvirksomheder i Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien, Spanien, Holland, Sverige og Norge

Af: Redaktionen Ipsos har interviewet beslutningstagere i 100 store e-handels- og produktionsvirksomheder i otte europæiske lande om deres efterspørgsel efter fossilfrie transportydelser ved deres fremtidige indkøb.De fleste af disse virksomheder har opsat målsætninger for at reducere deres klimaaftryk. 78 procent af de adspurgte virksomheder svarer, at de er villige til at betale mere for transportydelser med ringe eller ingen CO2-udledning, og 85 procent af dem er parate til at skifte transportleverandør, hvis transportøren ikke opfylder deres krav om reduceret CO2-udledning.Undersøgelsen viser også en klar sammenhæng mellem virksomhedernes fremtidige forretningsmuligheder og deres valg af fossilfri transport. 60 procent af virksomhederne mener, at de risikerer at miste kunder inden for de næste tre år, hvis de ikke kan imødekomme deres forbrugeres efterspørgsel efter transportydelser med ringe eller ingen CO2-udledning.- Det er meget positivt at se den fremtidige efterspørgsel efter fossilfri lastbiltransport. Det betyder, at vi vil se et massivt skifte i branchen i de kommende år, siger Roger Alm, der er president for Volvo Trucks.- Vi tror, at elektrificering vil være den vigtigste drivkraft mod landevejstransporter med nul-emission, og vi er stolte af allerede nu at tilbyde fuldt elektrificerede lastbilalternativer til de fleste transportopgaver. At elektrificere betyder flere forretningsmuligheder, fortsætter han.Volvo Trucks har opsat et globalt mål om, at 50 procent af alle nye Volvo-lastbiler, som sælges i 2030, vil være batteri-elektriske eller udrustet med brændselscelleteknologi. Overgangen til elektrificeringen føres an af Europa og Nordamerika, hvor målene er endnu højere. For eksempel ligger ambitionen i Europa på en andel på ca. 70 procent fossilfri lastbiler af alle dem, der sælges i 2030.