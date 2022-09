Fransk el-varebiler kører ind på messe som verdensnyhed

Tirsdag 20. september 2022 kl: 13:57

Af: Redaktionen

Efter fire års fravær er Renault sammen med de fleste andre udstillere tilbage på den internationale IAA-messe i Hannover. På Renaults stand den franske producent hele rækken indenfor elektriske varebiler.









Den elektriske tid hos Renault startede for 10 år siden med introduktionen af den batteri-elektriske Renault Kangoo ZE. En bil, der ikke alene vandt International Van of the Year samme år, som den blev præsenteret, men som også vandt den danske pris - Årets Varebil. Samme pris fik den nyeste Renault Kangoo sidste år, da den vandt både den danske og den internationale pris.









Mens en Kangoo klarer de mindre opgaver, finder man i den anden ende af rækken Renault Master, der er den næstmest solgte van med over 3 millioner eksemplarer siden den kom på gaden i forrige prhundrede - i 1980. Også denne kan fås med en elektrisk drivlinje.









Renault Trafic på el De, der kender deres Renault varevognsprogram, vil bemærke, at der hidtil har manglet noget i den elektriske ligning - nemlig Renault Trafic. Men det råder renault nu bod på med Renault Trafic Van E-Tech Electric, som kan ses på IAA-messen - for første gang for offentligheden.



Renault Trafic Van E-Tech Electric har alle de samme kvaliteter som modellens konventionelle forgængere, der er solgt i over 2,2 millioner forskellige udgaver i 50 lande kloden over. I dag er det den tredie bedst sælgende varebil i sit segment.



Kort om Trafic Van E-Tech Electric: Den fås i to længder 5,08 meter eller 5,48 meter og højde på henholdsvis 1,967 meter og 2,498 meter Lastvolumen fra 5,8 kubikmeter til 8,9 kubikmeter Lastlængden kan udvides til op til 4,15 meter - i L2 versionen

Kommer med 90 kW motor med 750 kg anhængervægt og kan fragte op til 1,1 ton

Batteriet er på 52 kW og bilen har en rækkevidde på 240 kilometer

For at oplade batterierne er der tre muligheder: Single-phase 7kW AC charger

22kW AC charger for rapid charging på en offentlig ladestation

Mulighed for 50kW DC charger





