Elektriske køretøjer er kørt på messe

Mandag 19. september 2022 kl: 10:04

El og brint på IAA Transportation 2022

Af: Redaktionen Daimler Truck arbejder målrettet mod en fossilfri fremtid og har leveret de første fuldt elektriske Mercedes-Benz og Fuso-lastbiler til kunder flere steder i Europa. Det gælder også i Danmark, hvor Dansk Retursystem senest fik leveret to eksemplarer af den nye Mercedes-Benz eActros 300.Daimler Truck sigter efter, at de el- og brintdrevne modeller skal udgøre mindst 60 procent af alle nye solgte modeller i Europa allerede i 2030. Senest i 2040 skal alle modeller fra Daimler Truck's mærker, der foruden Mercedes-Benz og Fuso, blandt andet tæller amerikanske Freightliner og Western Star, være 100 procent fossilfri.På transportmessen IAA Transportation 2022, som åbner i Hannover i denne uge, er det blandt andet muligt at opleve den nye Mercedes-Benz eActros 300 trækker, den nye fuldelektriske heavy-duty-trækker Mercedes- Benz eActros Longhaul, samt nyeste generation af den lille by-lastbil, Fuso eCanter. Derudover viser Daimler Truck også brint-trækkeren Mercedes-Benz GenH2 frem for messens gæster.





De nye modeller kan endnu ikke opleves på dansk grund, men hos Mercedes- Benz Trucks i Danmark er eMobility- og PR-manager, Mikael Voigt, godt tilfreds.





- Nyhederne fra Mercedes-Benz og Fuso, som man kan opleve på IAA Transportation 2022, er mere end blot lastbiler med batterier. Der er tale om et modelprogram, som er bygget op fra bunden, og som ikke alene repræsenterer reelle alternativer til diesel, men som samtidig er økonomisk attraktive som følge af lavere driftsomkostninger, siger Mikael Voigt og tilføjer, at ladenetværket i både Danmark og resten af Europa i øjeblikket udvides med stor hast - blandt andet som følge af EU-lovgivning på området.





Mercedes-Benz eActros 300

Den fuldt elektriske eActros 300 trækker er baseret på samme teknologi som distributionslastbilen eActros 300. Trækker-versionen leveres med en batteripakke med en samlet kapacitet på 336 kWh, som giver eActros 300 trækkeren en rækkevidde på op til 220 kilometer på en enkelt opladning.





Drivlinen består af to elmotorer på bagakslen med en samlet effekt på 330 kW (svarer til 449 hk) og peak-ydelse på op til 400 kW (svarer til 540 hk), mens batteripakken kan lades med en effekt på op til 160 kW. Dermed kan en fuld opladning klares på lige over en time.





Serieproduktionen begynder efter planen i anden halvdel af 2023.





Mercedes-Benz eActros med peakeffekt på 816 hk

På messen i Hannover viser Daimler Truck også en langturstrækker - eActros 600 LongHaul - som leveres med en batteripakke på 600 kWh, der sikrer en rækkevidde på omkring 500 kilometer på en enkelt opladning.





Batteriernes strømreserver er baseret på lithium-jern-fosfat-teknologi (LFP), som blandt andet er kendetegnet ved lang levetid og høj effektivitet. Batteripakken kan lades med ekstremt høj effekt, og med såkaldt ‘megawatt- opladning’ er det under optimale betingelser muligt at lade fra 20 til 80 procent på 30 minutter.





Drivlinen med to elmotorer leverer tilsammen 400 kW (svarer til 540 hk) med op til 600 kW (svarer til 816 hk) peak-ydelse, og både drivline og batteri er designet med lave driftsomkostninger og høj holdbarhed for øje. Det betyder en forventet levetid på minimum 1,2 millioner kilometer over en periode på 10 år.





Daimler Trucks oplyser, at de første prototyper være klar til test på offentlig vej til næste år, og i løbet af 2023 leveres de første eksemplarer af eActros LongHaul også til kundetest hos blandt andre Amazon.





Europapremiere på ny Fuso eCanter

Nyeste generation af Fuso eCanter har europapremiere på IAA Transportation 2022 med nyt sikkerhedsudstyr som Active Brake Assist 5 (ABA5) og Active Sideguard Assist. Den fuldelektriske light-duty bylastbil fås i en række varianter fra 4,25 op til 8,55 tons totalvægt. Tre forskellige batteripakker med LFP-teknologi giver en rækkevidde på enten 70, 140 eller 200 kilometer. Alle batteripakker kan lades med en effekt på op til 104 kW.





Produktionen er planlagt til første halvdel af 2023.





Første offentlige præsentation af brint-trækker

Ud over batteri-elektriske lastbiler, har Daimler Truck også en brint-elektrisk lastbil med på standen i Hannover. Daimler Trucks, der har et joint venture-samarbejde med AB Volvo om brintteknologi, fremhæver, at brinteknologien giver både rækkevidde og fleksibilitet. Med en mulig rækkevidde på 1.000 kilometer på en tankfuld er Mercedes-Benz GenH2 skabt til fremtidens tunge langturstransport.







De første prototyper af den brint-elektriske lastbil er langt i et omfattende testforløb på både lukkede baner og på offentlig vej, og den Daimler Truck's prototype kan for første gang opleves på IAA Transportation 2022.





IAA Transportation 2022 afholdes fra 20. til 25. september.









