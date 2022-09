Rederi-organisation havde budskab med til transportministeren:

Fredag 16. september 2022 kl: 11:10

Af: Redaktionen Havnene er et afgørende ben i den grønne omstilling, hvis skibsfarten skal over på grønne brændstoffer. Det var et af budskaberne, da administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen, torsdag talte på Transportministeriets topmøde om fremtidens havneSkibsfart og havne er grundlæggende forbundet og afhængige af hinanden. Havnene leverer kajplads med faciliteter til skibene, mens skibene bringer og aftager gods til og fra havnene.Og når det handler om omstilling af både skibe og havne til en mere bæredygtig drift - specielt med hensyn til CO2-udslip og andre drivhusgasser, bliver samspillet endnu mere vigtigt og vil betyde, at havnene inden for de kommende år eksempelvis må kunne tilbyde grønt brændstof til skibene.Den slags nye udfordringer og nye opgaver var en række deltagere fra Det Blå Danmark, energisektoren og flere borgmestre fra havnekommuner i Danmark torsdag samlet for at debattere.- Vi har et godt samarbejde med de danske havne, og samarbejdet er kun blevet mere vigtigt med ønsket om at omstille os til grønne brændstoffer. Helt grundlæggende er infrastrukturen på havnene helt afgørende for, at vores mission kan lykkes. De skal bl.a. geares til at kunne tilbyde nye brændstofprodukter til skibsfarten med alt, hvad det kræver af nye sikkerhedsstandarder og de har naturligvis en vigtig rolle som udskibningshavne for udbygning af havvind, siger administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.Hun sad i panelet i Transportministeriets topmøde om "havnenes muligheder for at understøtte industrien og den grønne omstilling".Transportminister Trine Bramsen deltog også i mødet, hvor der blandt andet blev givet en status for initiativer vedrørende havvind, Power-to-X og Carbon Capture and Storage (CO2-fangst og lagring).- Det er vigtigt for os i skibsfarten, at havnene kan håndtere distributionen af nye grønne brændstoffer. Det kan kun realiseres ved et bredt samarbejde mellem myndigheder, energisektoren og private virksomheder, siger Anne H. Steffensen.Hun fremhævede, at torsdagens møde var en god lejlighed til at tale om, hvor vi står lige nu, og hvad der skal til for, at vi kan komme videre.- Der er vigtige mål i både 2030 og 2050, og i kampen for en grøn omstilling arbejder tiden desværre ikke med os, siger Anne H. Steffensen.Danske Rederier har en målsætning om klimaneutral skibsfart uden brug af klimakompensation i 2050.