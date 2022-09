Det er umuligt at gemme sig for omstillingen

FREMTIDSFORSKER:

Fredag 16. september 2022 kl: 10:53

EU ønsker at få flyttet en stor del af godstransporten væk fra vejene

Der er behov for mere effektiv logistik

Automatiserede processer

Hvem vil betale

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Martin Kruse leverede et 30 minutters interessant oplæg, hvor han fremhævede klima-trenden, der peger de næste 20 - 30 år ud i fremtiden.Hans udgangspunkt var, at det er de færreste, der reelt er klar over, hvilken udviklingen, der er sket de seneste fem år set med Paris-aftalen fra 2015 som udgangspunkt. Han pegede eksempelvis på, at man i Holland har stoppet annonceringen for flyrejser og køb.- Det er ikke business as usual, understregede han.Han fremhævede også, at store internationale og kapitalstærke koncerner, som amerikanske Amazon har meldt ud, at de har CO2-neutralitet som mål i 2040 - og at det vil sprede sig som ringe i vandet - først og fremmest til underleverandører, som eksempelvis transportfirmaer. Og hvis et transportfirma ikke kan leve op til krav og forventninger, vil der være andre, der vil og kan.- Det er forandringer, der ikke må undervurderes, sagde han.Og så satte han nogle punkter på agendaen:Og EU har et tag i kapitalen - i finansielle institutioner - med fokus på omstilling.Martin Kruse pegede også på, at der i den sammenhæng vil blive behov for mere kapacitet i havnene, hvilket peger i en anden retning end den, der ses i have rundt omkring, hvor erhvervshavneområdet bliver inddraget til boligområder - for eksempel i Vejle, Aalborg, Aarhus, Holbæk og Købehavn.Men måske er behovet og løsningen at anlægge nye havne med en bedre logistisk placering i forhold til infrastruktur og med længere afstand til boligbebyggelser.Martin Kruse bemærkede også, at udviklingen går hurtigere end nogensinde før, og at der vil blive truffet forkerte beslutninger, og at kriminalitet vil snige sig ind.- Sådan har det altid været, mindede han om.Martin Kruse kunne så på en meget nøgtern facon forklare, at det man siger, "fucking" ikke er det man gør. Så selvom undersøgelser viser, at befolkningen har en vilje til at være klimabevidst, så kniber det, når det kommer til at ville betale for det, det koster.Og hvis man spørger befolkningen om, hvam der har ansvaret, er svaret politikerne og virksomhederne. Ikke den enkelte.- Vi fraskriver os ansvaret og lægger det på politikerne og virksomhederne.Derfor har virksomhederne en udfordring med at få kunderne - i sidste ende befolkningen - til at betale.- Og det vil ikke være alle virksomheder, der vil kunne få deres kunder til at betale for omstillingen. påpegede han.Men omstillingen - her gentog Martin Kruse sine ord fra indledningen - vil det være umuligt at gemme sig for.