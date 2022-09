EU-Kommissionen ændrer vejledning om returkørsel af sættevogne

Onsdag 14. september 2022 kl: 10:06

Af: Redaktionen EU-Kommissionen har her i september ændret sin fortolkning, så kravet om, at lastbiler skal retur til hjemlandet kun omfatter den trækkende enhed - og ikke eventuelle sættevogne, der fremover kan få lov til at blive stående, hvor de er blevet sat.- Det ville have haft uoverskuelige konsekvenser for vejgodstransporten i EU, hvis sættevognene skulle flyttes tomme rundt i Europa for at nå retur til hjemlandet. Derfor er det meget positivt, at EU-Kommissionen har ændret sin vejledning, siger Rune Noack, der er transportpolitisk chef i DI Transport.Den store europæiske industriorganisation, BusinessEurope, og den internationale organisation for vejgodstransport, IRU, hvor DI Transport er medlem begge steder, har bakket op om det, DI Transport og andre organisationer har peget på som åbentlyst uhensigtsmæssigt.- Det har været vigtigt at få europæisk opbakning, da dette rammer hele det indre markedet for vejgodstransport. Det har været helt afgørende at industri og transportbranchen stod sammen, siger Rune Noack.Hos DI Transport håber man på, at fokus i den europæiske transportpolitik kan blive ændret, så der kommer fokus på at skabe et bedre indre marked for vejgodstransport. DI Transport opfordrer i den forbindelse til, at man fra EU's side ændrer kravet om lastbilens retur til hjemlandet- Der er behov for at øge kapaciteten og energieffektiviteten i vejgodstransporten i EU. De mange begrænsninger, som for eksempel at lastbilen skal returnere hjem hver ottende uge bør blødes op. Det må være næste skridt, siger Rune Noack.Interesserede kan læse EU-Kommissionens fortolkningspapir på engelsk via dette link - klik