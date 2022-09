Skolebørn i Hillerød var første stop for karavane med trafiksikkert budskab

Onsdag 14. september 2022 kl: 10:05

Af: Redaktionen

Eleverne i Hillerød sang og dansede med kampagnens ”hovedfigur” - den kvindelige chauffør Magda i blå kedeldragt. Børnene fik hurtigt fat i sangene, som er lavet på rim og remser og dermed lette at huske. Nogle af eleverne havde øvet sangene på forhånd, da alt undervisningsmateriale ligger gratis tilgængeligt for alle på lastbilkaravanen.dk.





Eleverne fik også mulighed for at kravle op i lastbilerne og tjekke udsynet fra førerhuset.





- Det er ligesom om at komme op i en rutsjebane i Tivoli. Det er bare rigtigt højt oppe. Og så er det rimeligt sjovt at sidde her. Jeg har lært, at man skal holde sig bag ved lastbilen, og man skal holde sig to meter væk, og jeg tænker, jeg vil fortælle min mor og far det, lød det fra William Tønder, der går i anden klasse på Grønnevang Skole i Hillerød.





Også skolens SSP-lærer og ansvarlig for læring og kvalitetsteamet (LKT), Bo Fabricius Jensen, var overbevist om, at dagen var udbytterig for eleverne:





- Den røde måtte gør, at det bliver meget visuelt for børnene, og jeg tror, det er noget, de vil tage med, når de er med deres forældre i trafikken. Det har en utrolig stor effekt, mente Bo Fabricius Jensen.





I Hillerød fik Lastbilkaravanen også besøg af den lokale børnehave, som havde hørt, der var et arrangement med lastbiler.





Refleksveste til den mørke tid De næste dage fortsætter Lastbilkaravanen til Østbirk og Tønder. Kampagnen besøger i alt tre skoler, hvor der bliver delt grønne refleksveste ud til alle eleverne i første og anden klasse. Derudover får eleverne bogen ”På tur med Brumbassen” og et bogmærke med gode trafikråd.





De tre vigtigste huskeregler er:

Bliv foran lastbilen, når du kommer først

Bliv bagved lastbilen, når den kommer først

Bliv væk fra lastbilens højre fordæk

ITD har to målgrupper for sine trafiksikkerhedskampagner, da der både er et internt branchefokus og et eksternt fokus mod den brede befolkning - især børn, unge og forældre.





- Vi ved, at fokus er med til at redde liv. Derfor vil vi gerne præge chauffører og vognmænd i vejgodstransportbranchen, så vi skærper deres opmærksomhed omkring trafiksikkerhed. Samtidig vil vi gerne gennem leg og læring give de bløde trafikanter nogle gode råd om, hvordan de bør agere i forhold til lastbiler i trafikken, så vi får spredt det livsvigtige budskab omkring trafiksikkerhed, påpeger Malene Vitus, der er projektleder på ITD’s trafiksikkerhedskampagner.









Følgende transportvirksomheder, der er medlemmer af transportorganisationen ITD, stillede og stiller lastbiler og chauffører til rådighed for Lastbilkaravanen:

Anders Nielsen & Co.

Comet Transport ApS

Firmatransport Østbirk ApS

Flemming Nielsen & Sønner ApS

Frode Laursen A/S

Henrik Skov Christensen ApS

Kudsk & Nissum A/S

Løgumkloster Vognmandsforretning ApS

R.M. Transport

Sejer & Sønnichsen A/S

Stokholm Transport A/S

Stævnskær Fragt/Danske Fragtmænd

Tor Udlejning ApS

Lastbilkaravanen bliver støttet af FDE Fonden.

