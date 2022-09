Den tyske regering vil sælge logistik-koncern fra

MEDIER I TYSKLAND:

Tirsdag 13. september 2022 kl: 12:39

Af: Redaktionen Planerne om et salg af DB Schenker, der endnu ikke er blevet kommenteret af den tyske regering eller af Deutsche Bahn, skulle stamme fra unavngivne kilder i den tyske regering.DB Schenker har gennem de seneste mange år udviklet sig til at blive en stor international spiller på transport- og logistikmarkedet, som har bidraget med en stor del af Deutsche Bahn-koncernen's omsætning.Ifølge en række tyske medier er værdien af DB Schenker et sted mellem 12 og 20 milliarder euro - mellem 100 og 150 milliarder krone.DB Schenker, der har hovedkontor i Essen i Ruhr-distriktet i det vestlige Tyskland, beskæftiger på verdensplan omkring 75.000 mennesker.DB Schenker har rødder tilbage til 1872, hvor Gottfried Schenker stiftede Schenker & Co Østrigs hovedstad, Wien. Schenker & Co. GmbH bliver overtaget af Deutsche Reichsbahn i 1931 og har siden været en del af DB, der er ejet af den tyske stat.En eventuel køber af DB Schenker skal på grund af koncernens værdi findes blandt de store internationale koncerner på transport- og logistik-området. Et eventuelt salg skal godkendes af konkurrencemyndighederne, inden det kan endeligt afsluttes.